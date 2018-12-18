Старооскольская полиция ищет пропавшего без вести пожилого мужчину

18 Дек. 16:47 2018-12-18T16:47:33+03:00

Сообщается, что он ушел из дома вечером 12 декабря

Изменить размер текста: A A

Полиция Старого Оскола просит откликнуться всех, кто видел пожилого мужчину. 68-летний житель села Новокладовое Михаил Петрович Иванец ушел из дома вечером 12 декабря. До сих пор о нем ничего не известно.

Пенсионер был одет в черную спортивную вязаную шапку, темно-синюю тканевую куртку, шерстяные черные брюки, синюю рубашку в белую клетку, черные ботинки. Пропавший без вести – мужчина крепкого телосложения ростом около 160-170 сантиметров. У него голубые глаза и седые волосы.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить информацию в УМВД России по г. Старому Осколу по телефонам: 8(4725) 44-53-65 или 02.