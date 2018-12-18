2018-12-18T16:04:07+03:00
Происшествия

В Белгороде «БМВ Х5» сбил на тротуаре двух пешеходов

Пострадавших мужчину и девушку с травмами доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов 20 минут 18 декабря в районе перекрестка улиц Щорса и Архиерейская в областном центре. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» выехал на обочину и сбил на тротуаре двух пешеходов.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что под колесами автомобиля пострадали 55-летний житель Белгорода и 26-летняя жительница Шебекинского района. Обоих с травмами доставили в больницу. Возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП - Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.

В случае установления вины водителя ему может грозить наказание в виде штрафа в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия.

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