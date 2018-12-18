Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением

18 Дек. 18:16 2018-12-18T18:16:21+03:00

Концерт группы под названием «Нет тебя прекрасней» состоится в Белгороде 5 января. Фото из открытых источников.

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В Белгород под Рождество с гастролями приезжает любимый многими вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары. Легендарная группа выступит с концертом «Нет тебя прекрасней». Концерт пройдет 5 января в 18.00 в зале ДК «Энергомаш».

На концерте прозвучат известные и любимые многими белгородцами хиты коллектива – «Люди встречаются», «Синий иней», «Для меня нет тебя прекрасней» и многие другие. Билеты на концерт «Поющих гитар» стоят от 700 до 1500 рублей.

Напомним, что группа под управлением Александра Васильева была организована в 1966 году. Музыканты до сих пор играют исключительно вживую, не используя фонограмму.