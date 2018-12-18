2018-12-18T18:16:21+03:00
Общество

Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением

Концерт группы под названием «Нет тебя прекрасней» состоится 5 января
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Концерт группы под названием «Нет тебя прекрасней» состоится в Белгороде 5 января. Фото из открытых источников.Концерт группы под названием «Нет тебя прекрасней» состоится в Белгороде 5 января. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

В Белгород под Рождество с гастролями приезжает любимый многими вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары. Легендарная группа выступит с концертом «Нет тебя прекрасней». Концерт пройдет 5 января в 18.00 в зале ДК «Энергомаш».

На концерте прозвучат известные и любимые многими белгородцами хиты коллектива – «Люди встречаются», «Синий иней», «Для меня нет тебя прекрасней» и многие другие. Билеты на концерт «Поющих гитар» стоят от 700 до 1500 рублей.

Напомним, что группа под управлением Александра Васильева была организована в 1966 году. Музыканты до сих пор играют исключительно вживую, не используя фонограмму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля
Старооскольская полиция ищет пропавшего без вести пожилого мужчину
В Белгороде «БМВ Х5» сбил на тротуаре двух пешеходов
В Белгороде пройдет акция «Зимний день счастливой собаки»
Следуя на пожар, белгородский сотрудник МЧС стал свидетелем другого пожара и спас на нем человека
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»