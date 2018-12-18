В Белгороде пройдет акция «Зимний день счастливой собаки»

18 Дек. 15:16 2018-12-18T15:16:54+03:00

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В Белгороде 22 декабря волонтёры проекта «Пойдём домой» проведут акцию под названием «Зимний день счастливой собаки». С 11до 14 часов за остановкой «Стадион» в направлении Центрального рынка на пересечении Богдана Хмельницкого и Народного бульвара горожане могут оставить свои подарки для бездомных животных.

Все подарки для четвероногих, которые волонтеры соберут для четвероногих друзей, будут переданы в пансионат для бездомных животных, а также тем, кто держит таких животных дома на передержке.

Волонтеры просят горожан приносить сухой корм и консервы для собак, гречневую, рисовую и пшеничную крупы, ошейники для крупных и средних собак. Можно приносить и те, которые уже использовались, ошейники и поводки любой длины, металлические миски объемом более двух литров, препараты против клещей, блох, глистов, бумажные пеленки и полотенца.

Волонтёры призывают белгородцев помочь бездомным животным пережить зиму.