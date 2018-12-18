2018-12-18T15:16:54+03:00
Общество

В Белгороде пройдет акция «Зимний день счастливой собаки»

22 декабря неравнодушные горожане могут подарить бездомным собакам подарки
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
22 декабря неравнодушные горожане могут подарить бездомным собакам подарки.22 декабря неравнодушные горожане могут подарить бездомным собакам подарки.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде 22 декабря волонтёры проекта «Пойдём домой» проведут акцию под названием «Зимний день счастливой собаки». С 11до 14 часов за остановкой «Стадион» в направлении Центрального рынка на пересечении Богдана Хмельницкого и Народного бульвара горожане могут оставить свои подарки для бездомных животных.

Все подарки для четвероногих, которые волонтеры соберут для четвероногих друзей, будут переданы в пансионат для бездомных животных, а также тем, кто держит таких животных дома на передержке.

Волонтеры просят горожан приносить сухой корм и консервы для собак, гречневую, рисовую и пшеничную крупы, ошейники для крупных и средних собак. Можно приносить и те, которые уже использовались, ошейники и поводки любой длины, металлические миски объемом более двух литров, препараты против клещей, блох, глистов, бумажные пеленки и полотенца.

Волонтёры призывают белгородцев помочь бездомным животным пережить зиму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением
Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля
Старооскольская полиция ищет пропавшего без вести пожилого мужчину
В Белгороде «БМВ Х5» сбил на тротуаре двух пешеходов
Следуя на пожар, белгородский сотрудник МЧС стал свидетелем другого пожара и спас на нем человека
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»