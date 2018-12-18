В Губкине автомобилистка протаранила гараж

18 Дек. 13:05 2018-12-18T13:05:36+03:00

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В понедельник, 17 декабря, в Белгородской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. В Алексеевском и Яковлевском районах под колесами автомобилей пострадали 8-летняя девочка и 11-летний мальчик.

Около полудня в городе Губкин на улице Ленина совершила аварию 53-летняя женщина. По предварительным данным, водитель автомобиля "Дэу Матиз" не выбрала безопасную скорость и потеряла управление. В результате автоледи съехала с дороги и протаранила гараж.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, женщина получила травмы. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в лечебное учрежнение.