Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого

18 Дек. 12:53 2018-12-18T12:53:26+03:00

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По предварительным данным, в ночь на 15 декабря возле центра культурного развития города Губкин встретились двое мужчин, вместе отбывавших срок в местах не столь отдаленных. Один из них вспомнил, как второй оскорблял его родственников и решил отомстить. 25-летний парень набросился на 36-летнего обидчика с кулаками и стал избивать. Тот попытался убежать, но обвиняемый догнал его и продолжил наносить удары. Одержав в уличном поединке победу, он скрылся. Поверженного противника доставила в больницу скорая помощь, которую вызвал прохожий. Спустя несколько часов мужчина умер в медицинском учреждении от полученных травм.

По данным УМВД региона, оперативники задержали злоумышленника по горячим следам. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что следственным отделом по городу Губкину 25-летнему местному жителю уже предъявлено обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Такое преступление, как и убийство, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Обвиняемый арестован. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.