Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Преступление произошло в поселке Красная Яруга. Местная жительница зашла за покупками в супермаркет и забыла в продуктовой корзинке кошелек. Заметив его отсутствие, она вернулась в магазин и обнаружила, что ее опередили. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.
Участковым удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Она призналась, что похищенный кошелек и банковские карты выбросила, а 3 450 рублей забрала себе.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Похищенное изъято.