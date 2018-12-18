Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек

18 Дек. 11:38 2018-12-18T11:38:08+03:00

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Преступление произошло в поселке Красная Яруга. Местная жительница зашла за покупками в супермаркет и забыла в продуктовой корзинке кошелек. Заметив его отсутствие, она вернулась в магазин и обнаружила, что ее опередили. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.

Участковым удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Она призналась, что похищенный кошелек и банковские карты выбросила, а 3 450 рублей забрала себе.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Похищенное изъято.