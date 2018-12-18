2018-12-18T14:42:46+03:00
Общество

Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам

Только до конца декабря можно купить курсы по любым образовательным курсам за полцены
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Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей».Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей».
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«Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» дарят скидку 50% на любой образовательный онлайн-курс. Это отличная возможность «подтянуть» знания по любому из более 10 школьных предметов или подготовиться к ЕГЭ с преподавателями лучших вузов страны (МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и др.). Предложение действует для школьников 3-11 классов.

Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.

Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей» и новогодних акциях доступны по ссылке.

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