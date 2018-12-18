2018-12-18T10:15:45+03:00
Общество

На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом

Нападавший грозил ей расправой, пока не получил 500 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом.На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом.Фото: "КП" Архив
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В местное отделение полиции обратилась 82-летняя женщина Волоконовского района, которая рассказала, что на нее напал с ножом 27-летний мужчина. Под угрозой расправы ей пришлось отдать 500 рублей, после чего тот скрылся.

Полицейские отправились на розыск злоумышленника. Очень скоро они обнаружили мужчину на одной из улиц районного центра. В ходе разбирательств выяснили, что злоумышленник был дальним родственником пожилой женщины. Перед тем, как напасть на нее, он выпил весь алкоголь, который имелся в доме, но этого ему оказалось мало. И с ножом в руках напал на бабушку, требуя от нее денег на выпивку. Та испугалась и отдала имеющиеся у нее 500 рублей.После этого мужчина вызвал такси и уехал.

Похищенные деньги у злоумышленника изъяли, его заключили под стражу. Теперь за разбой с ножом 27-летнему мужчине грозит срок до 10 лет.

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