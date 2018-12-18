2018-12-18T09:07:12+03:00
Общество

1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину

Чтобы попасть в Азербайджан, индивидуальному предпринимателю пришлось погасить миллионную задолженность
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Чтобы вылететь на родину в Азербайджан, индивидуальный предприниматель из Губкина заплатил 1 миллион рублей уголовного штрафа. Штраф ему был выставлен за дачу взятки должностному лицу.

Сам должник перечислял незначительные суммы в счет снижения задолженности. Судебными приставами также был наложен арест на имущество должника. Оно было выкуплено, а полученные денежные средства в размере 10 тыс. рублей пошли в счет погашения долга.

Однако самой действенной мерой, побудившей должника полностью погасить миллионный штраф, стало ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации.

После выплаты долга ограничение на выезд за пределы страны снято, исполнительное производство окончено, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

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