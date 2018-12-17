17 Дек. 17:17 2018-12-17T17:17:35+03:00

В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта.

СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил два уголовных дела по этому факту

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Жилой дом Алексеевки, который расположен на улице Мостовой, деформировался, так как простоял без ремонта 40 лет. Дом признали находящимся в «неработоспособном» состоянии и возбудили два уголовных дела по статье «Халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По данным следствия предельные сроки эксплуатации отдельных элементов здания истекли более 10 лет назад. Администрация Алексеевского района заказывала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дома, который должен был состояться ещё в 2017 году. Но ничего из запланированного не сделано.

Региональное управление государственного жилищного надзора требовало от мэрии Оценить соответствие помещений жилого дома требованиям закона потребовало региональное управление государственного жилищного надзора. Но администрация города эти требования оставила без внимания. Текущий ремонт 2013 года в здании управляющей компанией был выполнен не в полном объёме. Все это привело к деформации здания и стало поводом для возбуждения уголовных дел.

На сегодняшний момент идет следствие, которое установит все обстоятельства совершенных преступлений. Виновные должны будут наказаны.