2018-12-17T16:18:29+03:00
Общество

«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»

Компания предложила абонентам новую подписку для сервисов «Интерактивное ТВ» и «Интерактивное ТВ 2.0»
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Цифровой провайдер закрыл для подключения «Женский мир» и «Сделано в России», а взамен ввел новую подписку. В дополнение к каналам, входящим в эти два пакета, она включает в себя НD-каналы и тысячи фильмов предложения VIP Play.

Клиенты, которые были подписаны на «Женский мир» и «Сделано в России», будут автоматически переведены на подписку «Для киноманов» и продолжат просмотр по своей старой цене в течение года.

- Учитывая востребованность подписок «Сделано в России» и «Женский мир», мы решили объединить их в одно полноценное предложение. Отсюда и его название: «Для Киноманов» – это не только привычная абонентам коллекция отечественных фильмов и женских передач, но и доступ к премиальному онлайн-кинотеатру ViP Play. В преддверии Нового года «Ростелеком» решил порадовать абонентов, автоматически перешедших на «Для Киноманов»: стоимость нового предложения останется без изменений в течение года, - пояснил Антон Годовиков, заместитель директора МРФ «Центр» – директор по работе с массовым сегментом.

Получить подробную информацию о подписке или оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».

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