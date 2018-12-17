2018-12-17T16:08:39+03:00
Общество

В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели

Они позволят своевременно обнаружить загорание
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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На прошедшей неделе сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгородского района были установлены автономные дымовые пожарные извещатели (ИПД-3.4) в многодетных семьях села Стрелецкое. Использование дымовых извещателей позволит своевременно обнаружить загорание.

Также извещатели помогут вовремя оповестить проживающих о загорании и принять безотлагательные меры по спасению людей. При этом затраты на обеспечение жилых помещений (домов, квартир) извещателями, ничтожно малы в сравнении с ценой человеческой жизни.

Подобная практика уже внедрена в Корочанском и Новооскольском районах области, там установлено более 250 АДПИ.

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