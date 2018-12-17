2018-12-17T15:35:20+03:00
Экономика

Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу

Льготные условия обмена валюты доступны для всех пользователей интернет-банка
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Используя «Открытие Online» (версия для ПК) разница к рыночному курсу межбанковского рынка (по паре доллар/рубль) составляет 25 копеек. Обмен осуществляется в несколько кликов переводом средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах. Доступные пары – доллар/рубль, евро/рубль, а минимальная сумма операции – 1 тысяча долларов США или евро. Сервис доступен в будние дни с 9-30 до 20-00, а количество сделок одним клиентом неограниченное. Льготный курс предоставляется онлайн в момент совершения сделки.

- Мы ожидаем большой спрос на новый сервис среди наших клиентов, - отмечает Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках ПАО Банк «ФК Открытие». – Главным его преимуществом являются простота, скорость и удобство. В ближайшее время данный функционал также будет доступен в мобильном банке, что позволит сделать обмен валюты еще более удобным. Кроме того, наш сервис предполагает достаточно низкий порог входа (всего 1000 долларов США, евро) и доступен самому широкому кругу клиентов.

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