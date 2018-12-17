100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-17T14:51:03+03:00

В галерее фотоискусства им. Виталия Собровина открылась фотовыставка «Белгород в исторической ретроспективе».

В галерее фотоискусства им. Виталия Собровина открылась фотовыставка «Белгород в исторической ретроспективе»

Изменить размер текста: A A

В галерее фотоискусства им. Виталия Собровина состоялось торжественное открытие выставки, приуроченной к 65-летию образования Белгородской области. В экспозиции представлено 100 черно-белых и цветных фотографий, отражающих жизнь города, начиная с 50-х годов XX века по настоящее время.

На фотографиях белгородских фотографов Анатолия Лукьянова, Леонида Гильмана, Владимира Бочкарева, Анатолия Бурьбо, Евгения Фролова и многих других можно увидеть достопримечательные места и улицы, памятные события и случайные кадры. Часть фотографий, иллюстрирующих облик Белгорода середины прошлого века, предоставлена для выставки государственным архивом новейшей истории Белгородской области.

Выставка «Белгород в исторической ретроспективе» будет работать в течение месяца в большом зале галереи им. Виталия Собровина по адресу: ул. Попова, 69.