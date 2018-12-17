2018-12-17T13:57:59+03:00
Общество

В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек

Всего пришлось эвакуировать 50 жильцов многоэтажки
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек. Фото из открытых источников.В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

Из горящей однокомнатной квартиры на улице Свердлова в Старом Осколе спасателям пришлось срочно выводить 6 человек: 2-х по трехколенной лестнице, 3-х по автолестнице и одного – по лестничному маршу. Позже пришлось эвакуировать еще 50 жильцов многоэтажного дома.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме 16 декабря поступило в Службу спасения в 15 часов 52 минуты, сообщает пресс-служба МЧС России по Белгородской области. Пожар удалось ликвидировать в 16:29.

Причина пожара и размер ущерба предстоит установить. Сообщается, что огнём повреждена комната на площади 30 квадратных метров

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»
Через полгода в Белгородском регионе погаснут экраны старых телевизоров
Белгородка Наталья Шаклеина победила чемпионку Европы по кикбоксингу
Единый государственный портал предлагает белгородцам около 12 000 рабочих мест
В Белгородском правоохранительном колледже вспоминали Героев Отечества
Житель Белгородской области ударил ножом в живот жену
Для пенсионеров Белгорода откроются бесплатные курсы компьютерной грамотности
В Белгороде есть ряд мест, где лед даже в сильные морозы остается тонким
Белгородские приставы провели рейд по квартирам должников
В Белгороде три человека отравились угарным газом
Готовь сани летом, а велосипед зимой – старооскольца уличили в краже железного коня
В Белгороде выяснение отношений между бывшим мужем и новым сожителем закончилось поножовщиной
У белгородца арестовали автомобиль за долги
Через белгородскую границу пытались переправить оптические приборы, применяемые в военной технике
В Белгородской области в преддверии Нового года активизировались черные лесорубы
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Энергетики готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение белгородцев
В Губкинском городском округе под колесами автобуса погиб пожилой мужчина
В Старом Осколе участковый в отпуске зашел в магазин и задержал подозреваемого в краже
В Белгородской области сотрудники ГИБДД вызволили из снежной ловушки автомобилистку
С 22 декабря в Белгороде начнут работу елочные базары