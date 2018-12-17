2018-12-17T13:57:59+03:00
Общество

В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек

Всего пришлось эвакуировать 50 жильцов многоэтажки
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек. Фото из открытых источников.В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек. Фото из открытых источников.
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Из горящей однокомнатной квартиры на улице Свердлова в Старом Осколе спасателям пришлось срочно выводить 6 человек: 2-х по трехколенной лестнице, 3-х по автолестнице и одного – по лестничному маршу. Позже пришлось эвакуировать еще 50 жильцов многоэтажного дома.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме 16 декабря поступило в Службу спасения в 15 часов 52 минуты, сообщает пресс-служба МЧС России по Белгородской области. Пожар удалось ликвидировать в 16:29.

Причина пожара и размер ущерба предстоит установить. Сообщается, что огнём повреждена комната на площади 30 квадратных метров

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