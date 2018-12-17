2018-12-17T12:57:43+03:00
Общество

В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет

Всего 16 декабря на дорогах Белгородского региона произошло два ДТП
Ирина ТАРАСОВА
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16 декабря на дорогах Белгородского региона произошло два ДТП.16 декабря на дорогах Белгородского региона произошло два ДТП.Фото: "КП" Архив
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В Вейделевском районе 32-летняя женщина, которая не соблюдала скоростной режим и не смогла адекватно оценить дорожные условия, улетела с трассы в кювет. Второе ДТП 16 декабря произошло в Старом Осколе.

Несмотря на сложные погодные условия, на трассе Попасный-Ровны, 32-летняя женщина не сочла нужным соблюдать скоростной режим. ДТП произошло в 13.50. В результате машина перевернулась и водитель получила травмы.

В Старом Осколе на Комсомольском проспекте 60-летний водитель на своем автомобиле Мицубиси сбил 76-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. Женщину доставили в больницу, так как она получила травмы.

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