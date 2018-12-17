2018-12-17T11:20:33+03:00
Общество

В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018

Лучшие проекты на тему электробезопасности, инноваций и бережного отношения к энергоресурсам представили 20 школьников области
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Ежегодный детский конкурс «Энергия и Человек» проводится в регионе с 2015 года. Он направлен на повышение уровня знаний школьников по электробезопасности, эффективному использованию энергии, поиск инновационных решений в сфере энергетики, поощрение одаренных детей. За годы проведения конкурса участие в нем приняли более 320 школьников, многие из которых хотели бы связать свою жизнь с точными науками. Энергетики видят в этих талантливых ребятах будущих коллег и готовы помогать в формировании профессиональных навыков тех, кому предстоит определять будущее развитие сетевого комплекса области.

В этом году в конкурсе, учрежденном Белгородэнерго при поддержке департамента образования области и БГТУ им. В.Г. Шухова, приняли участие более 70 юных исследователей в возрасте от 7 до 17 лет из 16 районов области. Участники прошли школьный, муниципальный и региональный отбор. По результатам открытой защиты проектов победителями и призерами стали 20 человек, сумевших убедить жюри в актуальности выбранной ими темы и глубине ее проработки.

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