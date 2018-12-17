2018-12-17T09:16:01+03:00
Общество

В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»

В «Мега Грине» судебный приставы рассказали посетителям как узнать о задолженности и способах ее оплаты
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В торгово-развлекательном комплексе «Мега Гринн» судебные приставы совместно с энергетиками провели информационную акцию «В новый год – без долгов!». Все желающие посетители центра были проинформированы о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах ее оплаты. Приставы также вручали информационные буклеты «Узнать о долге просто! Оплатить-удобно!».

УФССП России по Белгородской области рекомендует гражданам и юридическим лицам своевременно и в установленные сроки оплачивать свои обязательства без участия службы судебных приставов. С помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который представлен на официальном сайте УФССП России по Белгородской области r31.fssprus.ru, портала «Госуслуги», а также мобильное приложение «ФССП России можно не только узнавать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить ее в режиме онлайн.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018