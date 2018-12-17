2018-12-17T09:16:01+03:00
Общество

В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»

В «Мега Грине» судебный приставы рассказали посетителям как узнать о задолженности и способах ее оплаты
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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В торгово-развлекательном комплексе «Мега Гринн» судебные приставы совместно с энергетиками провели информационную акцию «В новый год – без долгов!». Все желающие посетители центра были проинформированы о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах ее оплаты. Приставы также вручали информационные буклеты «Узнать о долге просто! Оплатить-удобно!».

УФССП России по Белгородской области рекомендует гражданам и юридическим лицам своевременно и в установленные сроки оплачивать свои обязательства без участия службы судебных приставов. С помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который представлен на официальном сайте УФССП России по Белгородской области r31.fssprus.ru, портала «Госуслуги», а также мобильное приложение «ФССП России можно не только узнавать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить ее в режиме онлайн.

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