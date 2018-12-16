Через полгода в Белгородском регионе погаснут экраны старых телевизоров

16 Дек. 19:31 2018-12-16T19:31:18+03:00

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3 июня 2019 года в Белгородской области погаснут экраны старых телевизоров, которые не могут принимать цифровой сигнал. На их частотах будет передаваться заставка о необходимости перехода на приём цифрового ТВ. После аналоговое вещание продолжат лишь региональные телеканалы и телеканалы, которые не входят в состав мультиплексов. Для того, чтобы с наступлением лета не остаться без любимых телепередач, придётся позаботиться либо о приобретении цифрового телевизора, либо о покупке приставки-декодера для аналогового аппарата и антенны к ней.

Радует хотя бы то, что 11 февраля аналоговое вещание уже отключат в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и Чеченской Республике. 15 апреля – ещё в 20-ти регионах. Остальные субъекты, как и белгородский, окончательно перейдут на «цифру» 3 июня.

Власти обещают, что позаботиться о небогатых россиянах, чтобы те не остались без телеэфиров. В Ульяновской области, например, уже подготовили всё необходимое для того, чтобы соцзащита компенсировала нуждающимся затраты на приобретение устройств для приёма цифрового телесигнала.