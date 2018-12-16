2018-12-16T15:22:04+03:00
Общество

Белгородка Наталья Шаклеина победила чемпионку Европы по кикбоксингу

Кубок России стал прорывом для белгородских спортсменов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка Наталья Шаклеина победила чемпионку Европы по кикбоксингу. Фото из группы Белгород ВКонтакте.Белгородка Наталья Шаклеина победила чемпионку Европы по кикбоксингу. Фото из группы Белгород ВКонтакте.
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В Уфе на Кубке России 18-летняя белгородка Наталья Шаклеина победила чемпионку Европы по кикбоксингу. В целом турнир стал весьма успешным для белгородских спортсменов.

На турнире на Кубок России в разделах К-1 и «фулл-контакт» Белгородскую область представляли несколько спортсменов, в том числе Наталья Шаклеина из клуба «Гладиатор» белгородского Дворца детского творчества. Она выступала в весовой категории до 56 кг.

Ещё одна подопечная клуба Анастасия Матющенко (до 48 кг) завоевала первое место, уверенно победив бронзового призёра прошлогоднего Кубка мира Анну Дмитриеву из Москвы.

Ещё два представителя Белгородского региона также завоевали высокие награды турнира. В весе до 63,5 кг первым стал Егор Утенин, а в категории до 60 кг серебро взял шебекинец Дмитрий Базов.

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