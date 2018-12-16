2018-12-16T12:27:41+03:00
Общество

Единый государственный портал предлагает белгородцам около 12 000 рабочих мест

С помощью информационного ресурса легко найти работу по душе
Ирина ТАРАСОВА
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Единый государственный портал предлагает белгородцам около 12 000 рабочих мест.Единый государственный портал предлагает белгородцам около 12 000 рабочих мест.Фото: "КП" Архив
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На Едином государственном портале «Работа в России» белгородцам предложили 12 000 рабочих мест. Всего же гражданам Российской Федерации предоставили около 1 500 000 рабочих мест по всей стране. НГа ресурсе также можно оставлять информацию о работе или своё резюме.

В центре занятости Белгородского региона подчеркнули, что вместе с перечнем вакансий на сайте представлена полезная информация о каждом регионе, в том числе об уровне средней зарплаты, стоимости потребительской корзины и средней стоимости жилья.

Информационный ресурс создан в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в РФ».

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