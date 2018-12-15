2018-12-15T19:39:29+03:00
Общество

В Белгородском правоохранительном колледже вспоминали Героев Отечества

Ребята из Белгорода, Белгородского и Борисовского районов соревновались в ловкости, силе и скорости
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В Белгородском правоохранительном колледже вспоминали Героев Отечества. Фото пресс-службы управления молодежной политики Белгорода.В Белгородском правоохранительном колледже вспоминали Героев Отечества. Фото пресс-службы управления молодежной политики Белгорода.
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В Белгородском правоохранительном колледже прошли военно-спортивные состязания между школами и техникумами, носящими имена Героев России. Участниками мероприятия стали юноши и девушки из Белгорода, Борисовского и Белгородского районов.

На соревнованиях ребят ждало несколько этапов. Сначала участники приступили к комбинированной эстафете. Задача — проползти под сеткой, перепрыгнуть через препятствия, разобрать автомат и кинуть мяч в корзину. А затем преодолеть весь маршрут в обратном порядке.

После ребята состязались в стрельбе, перетягивании каната, подъёме гири. А так же прошло командное и личное первенство по сборке и разборке автомата.

«Мы проводим такие события, потому что хочется, чтобы ребята уже сейчас воспитывали в себе такие качества, как смелость, мужество, храбрость, любовь к Родине. То, что всегда сопутствует настоящему российскому герою», — отмечал Александр Попов, директор областного Центра молодёжных инициатив.

По итогам всех этапов победителем состязаний стал Белгородский правоохранительный колледж. В личном первенстве по сборке и разборке автомата опередил остальных Кирилл Полуляков из ВПК «Крылья Белгородчины». Он сделал это за 22 секунды. С гирей лучше всех управилась команда Белгородского механико-технологического колледжа.

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