2018-12-14T17:49:26+03:00
Общество

В Белгороде три человека отравились угарным газом

Вентиляционный канал и дымоход в доме были закрыты кухонной мебелью
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде три человека отравились угарным газом.В Белгороде три человека отравились угарным газом.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования в Белгороде, в одном из домов в Михайловском проезде, три человека получили отравление угарным газом. Как выяснилось, вентиляционный канал и дымоход были закрыты кухонной мебелью, что и стало причиной отравления.

Аварийно-диспетчерская бригада филиала АО «Газпром газораспределение Белгород», которая оперативно прибыла на место, обнаружила, что тяга в вентиляционном канале есть, та яга в дымоходе работает только при открытой форточке. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовал.

В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств происшествия.

О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.

Специалисты службы напоминают, что уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тысяч рублей, должностных лиц – 5-20 тысяч рублей, юридических лиц – 40-100 тысяч. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тысяч. рублей, должностных лиц – 50-100 тысяч рублей, юридических – 100-400 тысяч руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тысячи рублей, должностных лиц – 10-40 тысяч рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»