В Белгороде три человека отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 17:49 2018-12-14T17:49:26+03:00

Вентиляционный канал и дымоход в доме были закрыты кухонной мебелью

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Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования в Белгороде, в одном из домов в Михайловском проезде, три человека получили отравление угарным газом. Как выяснилось, вентиляционный канал и дымоход были закрыты кухонной мебелью, что и стало причиной отравления.

Аварийно-диспетчерская бригада филиала АО «Газпром газораспределение Белгород», которая оперативно прибыла на место, обнаружила, что тяга в вентиляционном канале есть, та яга в дымоходе работает только при открытой форточке. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовал.

В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств происшествия.

О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.

Специалисты службы напоминают, что уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тысяч рублей, должностных лиц – 5-20 тысяч рублей, юридических лиц – 40-100 тысяч. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тысяч. рублей, должностных лиц – 50-100 тысяч рублей, юридических – 100-400 тысяч руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тысячи рублей, должностных лиц – 10-40 тысяч рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.