2018-12-14T16:12:16+03:00
Происшествия

В Белгороде выяснение отношений между бывшим мужем и новым сожителем закончилось поножовщиной

Новый избранник жительницы областного центра стал фигурантом уголовного дела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгороде бытовой конфликт закончился поножовщиной. По предварительным данным, начало конфликта было классическим – местный житель пришел к бывшей жене, а там уже другой. Между экс-супругами завязалась ссора. Мужчина ударил женщину по лицу. И тут к выяснению отношений присоединился новый избранник белгородки. Схватив со стола нож, он набросился на оппонента.

В итоге 32-летний мужчина с ранениями в области головы и шеи попал в больницу. Как уточнили в пресс-службе УМВД области, скорую он вызвал себе сам.

Новому избраннику женщины грозит уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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