14 Дек. 20:02 2018-12-14T20:02:11+03:00

В Белгороде есть ряд мест, где лед даже в сильные морозы остается тонким. Фото: "КП" Архив

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Белгородские спасатели предупреждают, что в Белгороде есть ряд мест, где лед даже в сильные морозы остается тонким и выходить на него – крайне опасно.

В целях предупреждения несчастных случаев вдоль береговой линии водоемов Белгорода установлено 63 знака, запрещающих выход на лед. На пляже «Центральный» по левому и правому берегу круглосуточно дежурит патруль. С 9.00 до 18.00 ежедневно проводится автопатрулирование береговых линий всех водоемов областного центра.

Особое внимание спасатели уделяют пляжу «Левобережный», где сотрудники поисково-спасательного отряда проводят ежедневный мониторинг, беседуют с населением, рассказывая об опасности выхода на неокрепший и хрупкий лед, и раздают памятки. В общеобразовательных учреждениях спасателями проводятся открытые уроки, на которых детям рассказывают о правилах безопасности.

Особое внимание, предупреждают спасатели, следует обратить на те места, где даже в сильные морозы лед остается тонким. А именно: в районе городской ТЭЦ; в месте впадения реки Гостенка в реку Везелка на пляже «Левобережный»; под автомобильными мостами по улице Волчанская в районе ресторана «Волна»; по улице Костюкова – от автомобильного моста по проспекту Богдана-Хмельницкого до автомобильного моста по улице Попова; под автомобильным мостом на Кашарском проезде.

Все опасные участки обозначены сигнальной лентой. Оперативными дежурными ЕДДС ежедневно проводится мониторинг ледовой обстановки с помощью видеокамер.