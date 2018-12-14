Белгородские приставы провели рейд по квартирам должников

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-14T18:33:47+03:00

олг за тепло и горячую воду отдельных граждан составляет почти 100 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Долг за тепло и горячую воду отдельных граждан составляет почти 100 тысяч рублей

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Сотрудники одной из белгородских тепловых компаний совместно с судебными приставами Белгорода провели рейд по квартирам должников на проспекте Ватутина. Участники рейда посетили 12 квартир потребителей, чей долг за тепло и горячую воду перед энергетиками составляет от 9 до 96 тысяч рублей.

У злостных должников приставы арестовали мебель и бытовую технику, предупредив, что в случае неоплаты задолженности это имущество будет реализовано.

В компании говорят, что арест имущества – это крайняя мера, на которую компанию вынуждают идти, если потребитель не реагирует на досудебные напоминания и продолжает накапливать долги.

Отметим, что задолженность жителей региона перед тепловой компанией составляет порядка 500 миллионов рублей. Из них долг населения Белгорода за тепло и горячую воду превышает 400 млн рублей. Для взыскания задолженности служба судебных приставов возбудила 10 840 исполнительных производств на сумму 193 миллионов рублей, в пользу энергетиков удалось взыскать 60 миллионов рублей.