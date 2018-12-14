2018-12-14T18:33:47+03:00
Общество

Белгородские приставы провели рейд по квартирам должников

Долг за тепло и горячую воду отдельных граждан составляет почти 100 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
олг за тепло и горячую воду отдельных граждан составляет почти 100 тысяч рублей.олг за тепло и горячую воду отдельных граждан составляет почти 100 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудники одной из белгородских тепловых компаний совместно с судебными приставами Белгорода провели рейд по квартирам должников на проспекте Ватутина. Участники рейда посетили 12 квартир потребителей, чей долг за тепло и горячую воду перед энергетиками составляет от 9 до 96 тысяч рублей.

У злостных должников приставы арестовали мебель и бытовую технику, предупредив, что в случае неоплаты задолженности это имущество будет реализовано.

В компании говорят, что арест имущества – это крайняя мера, на которую компанию вынуждают идти, если потребитель не реагирует на досудебные напоминания и продолжает накапливать долги.

Отметим, что задолженность жителей региона перед тепловой компанией составляет порядка 500 миллионов рублей. Из них долг населения Белгорода за тепло и горячую воду превышает 400 млн рублей. Для взыскания задолженности служба судебных приставов возбудила 10 840 исполнительных производств на сумму 193 миллионов рублей, в пользу энергетиков удалось взыскать 60 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»