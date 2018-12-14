2018-12-14T12:41:22+03:00
Общество

FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство FitchRatingsподтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+», –отмечается в релизе FitchRatings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов Банка УРАЛСИБотражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидностии положительнуюисторию деятельности под руководством новой команды менеджмента.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»