Энергетики готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение белгородцев

14 Дек. 12:33 2018-12-14T12:33:23+03:00

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На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго Сергей Демидов отчитался о подготовке электросетевого комплекса филиала к работе в осенне-зимний период и мерах, принятых по обеспечению оперативного реагирования на ситуации, связанные с отключением потребителей и ликвидацией сложных технологических нарушений.

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