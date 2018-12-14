2018-12-14T12:33:23+03:00
Общество

Энергетики готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение белгородцев

Сергей Демидов доложил о готовности Белгородэнерго к ликвидации нарушений электроснабжения в зимний период
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На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго Сергей Демидов отчитался о подготовке электросетевого комплекса филиала к работе в осенне-зимний период и мерах, принятых по обеспечению оперативного реагирования на ситуации, связанные с отключением потребителей и ликвидацией сложных технологических нарушений.

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