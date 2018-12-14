2018-12-14T15:42:43+03:00
Общество

Через белгородскую границу пытались переправить оптические приборы, применяемые в военной технике

Задержаны граждане Украины, у которых обнаружили и изъяли продукцию военного назначения
Ирина ТАРАСОВА
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Спецслужбами задержаны граждане Украины, у которых обнаружили и изъяли продукцию военного назначения.Спецслужбами задержаны граждане Украины, у которых обнаружили и изъяли продукцию военного назначения.Фото: "КП" Архив
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В результате совместных мероприятий УФСБ России по Белгородской области с подразделениями военной контрразведки выявлен и перекрыт канал контрабандной поставки продукции военного назначения из России в Украину. Сотрудниками региональных спецслужб задержаны граждане Украины С. и П., причастные к незаконному перемещению в сопредельное государство оборудования, которое могло быть использовано при создании военной техники.

У злоумышленников были обнаружены и изъяты оптические приборы наблюдения в количестве 33 штук, применяемые в военной технике и относящиеся к продукции военного назначения. Фигуранты уголовного дела планировали переместить груз на Украину с сокрытием от таможенного контроля.

Приговором Белгородского районного суда граждане С.и П. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК России. Каждый из них лишен свободы на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

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