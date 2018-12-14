2018-12-14T13:14:50+03:00
Общество

В Белгородской области в преддверии Нового года активизировались черные лесорубы

В Старооскольском городском округе задержан подозреваемый в рубке 16 сосен
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Старооскольском городском округе 9 декабря участковый, объезжая территорию Архангельского сельского поселения, заметил черного лесоруба. По данным полиции, 30-летний житель Красногвардейского района успел срубить 16 сосен. Никакого разрешения при этом дровосек не смог продемонстрировать правоохранителю. Участковый вызвал на место следственно-оперативную группу.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Впоследствии злоумышленник признался, что планировал продавать сосны. Ущерб, причиненный Старооскольскому лесничеству, оценили в сумму более 67 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». За инкриминируемое преступление мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Правоохранители советуют белгородцам отправляться за елкой не в лес, а на специальные базары.

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