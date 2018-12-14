2018-12-14T15:12:45+03:00
Общество

У белгородца арестовали автомобиль за долги

Появлению судебных приставов на своем пороге должник не удивился
Ирина ТАРАСОВА
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Появлению судебных приставов на своем пороге должник не удивился.Появлению судебных приставов на своем пороге должник не удивился.Фото: "КП" Архив
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В ходе проведения совместного рейда с налоговыми инспекторами судебные приставы нанесли визит неплательщику налогов, задолжавшему более 450 тыс. рублей. Белгородец не удивился, когда на пороге его дома появились судебные приставы для установления его имущественного положения. В результате был наложен арест на его автомобиль.

О задолженности по налогам белгородец знал, но не торопился оплачивать. Арест был наложен на автомобиль «Nissan Patrol» 2010 года выпуска.

Арестованный автомобиль оставлен на ответственное хранение, вручено требование о явке к судебному приставу-исполнителю. Должник также предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, сокрытие, отчуждение или передачу арестованного имущества третьим лицам.

Если должник в установленный законом срок не погасит задолженность по налогам, его автомобиль будет изъят и передан для реализации в счет погашения долга

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