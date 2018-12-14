2018-12-14T16:52:26+03:00
Общество

Готовь сани летом, а велосипед зимой – старооскольца уличили в краже железного коня

Мужчина «угнал» транспорт 22-летней местной жительницы прямо из подъезда
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Несезонная кража произошла недавно в Старом Осколе. Из подъезда многоэтажного дома похитили велосипед, оставленный 22-летней хозяйкой на лестничной площадке. Оперативникам удалось вычислить подозреваемого и вернуть девушке транспортное средство.

Выяснилось, что железного коня увел 44-летний оскольчанин с криминальным прошлым. За кражу в отношении него дознаватели возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Лучший способ защитить велосипед от кражи – хранить его в гараже, прихожей или на балконе. Однако это не всегда возможно. Если не хотите, чтобы у вашего двухколесного друга появился новый хозяин, не забывайте пристегивать его к месту парковки. Помешать планам угонщиков могут велозамок на колесе, снятая цепь. Можно также установить велосигнализацию. Если случилась кража – звоните в полицию по телефону «02».

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