2018-12-14T11:37:50+03:00
Общество

В Старом Осколе участковый в отпуске зашел в магазин и задержал подозреваемого в краже

Полицейский узнал в посетителе магазина проходившего по ориентировке предполагаемого вора
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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По предварительным данным, кража произошла еще в ноябре в одном из супермаркетов Старого Оскола. Сотрудники торговой точки не досчитались колбасы на сумму больше 4000 рублей и обратились с заявлением полицию. Они же предоставили правоохранителям приметы предполагаемого вора.

На днях местный Анискин – участник конкурса «Народный участковый – 2018» Максим Курлов, находясь в отпуске, зашел за покупками в магазин. В одном из посетителей он узнал проходившего по ориентировке предполагаемого вора – 31-летнего ранее судимого местного жителя.

- Полицейский совместно с сотрудником ЧОПа задержал подозреваемого, после чего вызвал оперативно-следственную группу. Мужчина признался, что похитил колбасу и успел распорядиться ею по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Следственным управлением УМВД России по г. Старому Осколу в отношении местного жителя возбуждено уголовно дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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