2018-12-14T12:12:24+03:00
Происшествия

В Губкинском городском округе под колесами автобуса погиб пожилой мужчина

А в Ивнянском районе 61-летний водитель «Нивы» пострадал, врезавшись в дерево
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В четверг, 13 декабря, в Ивнянском районе в половине двенадцатого дня произошло ДТП на трассе между районным центром и селом Студенок. По предварительным данным, 61-летний водитель «Нивы» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Автомобилиста госпитализировали.

Еще одно ДТП в этот же день произошло в шестом часу вечера на трассе «Губкин – поселок Троицкий». По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 79-летнего мужчину.

- От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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