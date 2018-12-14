В Белгородской области сотрудники ГИБДД вызволили из снежной ловушки автомобилистку

14 Дек. 10:47 2018-12-14T10:47:18+03:00

Во время снегопада женщина не справилась с управлением и съехала в кювет

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Происшествие случилось 13 декабря на трассе «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки – Хмелевец – Фощеватово». Во время снегопада автомобилистка не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. Самостоятельно вернуть транспортное средство в «колею» у женщины не получилось. За помощью жительница Валуйского района обратилась к автоинспекторам.

- Прибывшие сотрудники ГИБДД старший лейтенант полиции Евгений Антипов и старший лейтенант полиции Павел Щеколдин вызвали специальную технику, с помощью которой удалось вызволить автомобиль из заноса. Женщина поблагодарила полицейских за помощь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители обращают внимание водителей на то, что в случае дорожных неприятностей можно обратиться за помощью в региональную Госавтоинспекцию. Напомним, телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Белгородской области: 8(4722) 26-42-30, 35-28-32.