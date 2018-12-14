С 22 декабря в Белгороде начнут работу елочные базары

14 Дек. 09:51 2018-12-14T09:51:07+03:00

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Зеленую пушистую красавицу, главный атрибут Нового года, белгородцы смогут приобрести с 22 декабря в 38 торговых точках. Стоимость одного метра хвойных составит 450 рублей за метр. Радует, что она осталась прежней, как в год тому назад.

Хвойные деревья привезут из Белгородской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Брянской областей. Местные питомники также порадуют горожан живыми растениями в кадках.

Новогодние деревья можно будет купить по следующим адресам:

Б. Юности, 35-б; Белгородский проспект, 50; пр. Б. Хмельницкого (район автовокзала); пр. Б. Хмельницкого, 134-а; пр. Славы, 123; пр. Б. Хмельницкого, 88; ул. 60 лет Октября, 1; ул. Белгородского полка, 34; ул. Буденного, 1 (район педколледжа); ул. Буденного, 6; ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино); ул. Королева, 23; ул. Королева, 9-а; ул. Корочанская, 40-а; ул. Костюкова, 69; ул. Костюкова, 9; ул. Макаренко, 6-в; ул. Мичурина, 41-а; ул. Н. Чумичова, 64-а; ул. Попова, 100; ул. Спортивная, 2-в; ул. Студенческая,1-г; ул. Студенческая, 9; ул. Чапаева, 1-а; ул. Щорса (остановочный комплекс «Водстрой»); ул. Щорса, 43; ул. Щорса, 51; ул. Белгородского полка, 62; б-р Строителей, 18; ул. Есенина, 12-а; ул. Костюкова, 39-а; ул. Корочанская, 493-а; ул. Семашко, 32; ул. Чичерина, 2-в; ул. Магистральная, 35; ул. Механизаторов; ул. Кутузова, 2-г; ул. Газовиков (ост. «Шумилова»).

В преддверии новогодних праздников в областном центре усилен контроль за торговыми точками с пиротехникой. В настоящий момент инспекторы областного управления МЧС России по городу Белгороду уже проверили 12 таких магазинов.

Также определены площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Их можно будет запускать на Музейной площади за диорамой и рядом с домом 45 по Бульвару Юности. Спасатели подчеркивают, что существует специально разрешенное время использования площадок: с 18.00 31 декабря 2018 года до 6 часов 1 января 2019 года, а также с 18.00 6 января до 6 часов 7 января 2019 года.