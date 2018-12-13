2018-12-13T17:01:40+03:00
Общество

Белгородцам, купившим автомобиль Audi в период с 2012 по 2017 год, не повезло

Росстандарт отзывает автомобили Audi A4, А5, А6, Q5, проданные с 2012 по 2017 год, как подлежащие ремонту
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Росстандарт отзывает автомобили Audi A4, А5, А6, Q5, проданные с 2012 по 2017 год, как подлежащие ремонту.Росстандарт отзывает автомобили Audi A4, А5, А6, Q5, проданные с 2012 по 2017 год, как подлежащие ремонту.
Изменить размер текста:

7 095 автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, проданные в России с 2012 по 2017 год, должны быть отозваны, как подлежащие ремонту. Такая информация появилась на сайте Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей Audi проинформируют владельцев попавших под отзыв машин о том, что автомобиль нужно пригнать в дилерский центр для бесплатного ремонта. Также с перечнем подлежащих отзыву машин можно ознакомиться в приложении на сайте Росстандарта, сопоставив с ним VIN-код своей машины. В случае совпадения нужно связаться с дилерским центром.

Представители Audi объясняют, что машины отзываются потому, что в двигатели 2,0 TFSI, собранные в определённый промежуток времени, могла попасть влага. Это чревато перегревом, выходом из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и локальными оплавлениями.

В министерстве промышленности и торговли РФ говорят, что проведение отзывных кампаний — нормальная практика. И что это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородский регион получит федеральный грант — почти миллиард рублей
Губкинцы стали обладателями статуэтки «Золотой росток» и денежного приза в 200 тысяч рублей
В Белгородской области проверят пиротехническую продукцию
В Белгороде отметят день рождения органа
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
Валуйчанка смертельно ранила мужчину, который хотел от нее детей
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
Белгородцы смогут улететь в Прагу, Ригу, Милан и Кишинев, значительно сэкономив
В Белгородском регионе пройдет акция «В новый год – без долгов!»
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России
Белгородская транспортная полиция задержала на границе женщину, сбежавшую из колонии
Мэрия Белгорода представила, какой будет Соборная площадь уже через неделю
В Белгороде горели два гаража
В Белгороде столкнулись пассажирский автобус и «Форд Транзит»
В Белгородской администрации губернатора перемены
Улицы Старого Оскола патрулировал полицейский Дед Мороз
Житель Шебекинского района выстрелил товарищу в грудь из охотничьего ружья
Многодетную маму из Губкина не пустили с детишками в «Мастерславль»
На Белгородчине горят машины и сараи