Белгородцам, купившим автомобиль Audi в период с 2012 по 2017 год, не повезло

13 Дек. 17:01 2018-12-13T17:01:40+03:00

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7 095 автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, проданные в России с 2012 по 2017 год, должны быть отозваны, как подлежащие ремонту. Такая информация появилась на сайте Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей Audi проинформируют владельцев попавших под отзыв машин о том, что автомобиль нужно пригнать в дилерский центр для бесплатного ремонта. Также с перечнем подлежащих отзыву машин можно ознакомиться в приложении на сайте Росстандарта, сопоставив с ним VIN-код своей машины. В случае совпадения нужно связаться с дилерским центром.

Представители Audi объясняют, что машины отзываются потому, что в двигатели 2,0 TFSI, собранные в определённый промежуток времени, могла попасть влага. Это чревато перегревом, выходом из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и локальными оплавлениями.

В министерстве промышленности и торговли РФ говорят, что проведение отзывных кампаний — нормальная практика. И что это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак.