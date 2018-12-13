Белгородский регион получит федеральный грант — почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-13T16:29:41+03:00

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Российские субъекты получат из федерального бюджета почти 20 млрд рублей грантами за достижение высоких темпов роста экономического потенциала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Белгородский регион получит 990846,3 тысяч рублей.

В пояснительной записке документа, который опубликован на сайте правительства, сказано, что ««В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с первого по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, гранты в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации».

Самые высокие показатели – у Белгородского региона, а также Камчатского края и Сахалинской области (930706,3 тысяч рублей и 882990,9 тысяч рублей соответственно).

Какие регионы попали в список и размерами выделенных им грантов можно ознакомиться здесь.