Губкинцы стали обладателями статуэтки «Золотой росток» и денежного приза в 200 тысяч рублей

13 Дек. 15:07 2018-12-13T15:07:51+03:00

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11 декабря 2018 года на торжественной церемонии, которая проходила в московском театре «Русская песня», были объявлены имена победителей Национальной премии «Гражданская инициатива». 15 лауреатов получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. В номинации «Память» победили губкинцы с проектом «Интерактивная книга «Чернобыль – страницы нашей памяти». Руководитель проекта – Светлана Рудакова.

Напомним, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв реактора. В ликвидации аварии было задействовано шестьсот тысяч человек. Среди них – 196 жителей города Губкин Белгородской области. Проект «Интерактивная книга. Чернобыль - страницы нашей памяти» призвана обобщить сведения об участниках ликвидации катастрофы, проживающих на территории Губкинского городского округа. К написанию интерактивной книги были привлечены участники ликвидации, а также вдовы тех участников, которые умерли от воздействия радиации. Презентация книги была посвящена 30-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Интерактивная книга была размещена на сайте управления социальной политики города Губкин, а также передана в библиотеки и школы.

Всего в 2018 году в конкурсе приняли участие порядка 3 800 социальных проектов и инициатив граждан из 78 регионов России.