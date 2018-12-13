2018-12-13T14:06:05+03:00
Общество

В Белгородской области проверят пиротехническую продукцию

Всего в регионе зарегистрировано 24 специализированных магазина, торгующих пиротехническими изделиям
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Накануне новогодних праздников сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области особое внимание уделяют местам, где реализуют пиротехническую продукцию. Всего в регионе 24 специализированных магазина, торгующих пиротехническими изделиями

Чтобы пиротехнические изделия в новогоднюю ночь принесли только радость, в один из профилактических рейдов по местам реализации пиротехнической продукции отправились инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода.

Особое внимание инспекторы обратили на наличие первичных средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, планов эвакуации, наличие запасных выходов. Кроме того, были проверены сертификаты на всю пиротехническую продукцию, безопасность ее хранения. Также с работниками магазинов инспекторы МЧС провели инструктажи по пожарной безопасности.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминают, что если вы решили порадовать своих близких и родных новогодними огнями, то нужно строго соблюдать правила безопасности при их эксплуатации.

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