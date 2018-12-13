Белгородцы смогут улететь в Прагу, Ригу, Милан и Кишинев, значительно сэкономив

13 Дек. 10:13 2018-12-13T10:13:26+03:00

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Из соседнего с Белгородским регионом аэропорта Воронежа авиакомпания «Белавиа» запускает бюджетные авиарейсы в Прагу, Ригу, Милан и Кишинев с пересадкой в Минске. С 10 января по апрель 2019 года перелет в Милан и обратно обойдется в 14 150 рублей. Слетать в Ригу и вернуться обратно можно будет за 11,5 тысяч рублей, в Кишинев – за 12 тысяч рублей. Перелет туда и обратно в Прагу обойдется в 13,5 тысяч рублей.

«Белавиа» также запустит прямые рейсы из Воронежа в Минск с 18 декабря. Самолеты будут летать четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета в один конец – 7,8 тысяч рублей.