В Белгородском регионе пройдет акция «В новый год – без долгов!»

13 Дек. 09:34 2018-12-13T09:34:55+03:00

В рамках акции судебные приставы проинформируют граждан о наличии задолженности и ответят на вопросы

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В рамках акции «В новый год - без долгов!» белгородские судебные приставы проинформируют всех желающих о наличии задолженности по исполнительным производствам.

Мобильные группы судебных приставов будут работать с 16.00 до 19.00 в крупных торговых центрах города:

14.12.2018 в медиакомплексе «ГРИНН» совместно с представителями АО «Белгородэнергосбыт»;

20.12.2018 в ТРЦ РИО совместно с представителями ПАО «Квадра»;

21.12.2018 в МТРК «Сити Молл «Белгородский» совместно с представителями ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Кроме этого, граждане смогут задать вопросы судебным приставам и получить информацию о наличии ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации по таким адресам:

17.12.2018 с 14.00 до 17.00 в аэропорту Белгорода;

18.12.2018 с 09.00 до 12.00 в здании железнодорожного вокзала Белгорода;

18.12.2018 с 09.00 до 11.00 в здании железнодорожного вокзала Валуек;

18.12.2018 с 08.00 до 09.00 в здании железнодорожного вокзала Старого Оскола.