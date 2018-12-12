2018-12-12T18:59:37+03:00
Общество

Белгородская транспортная полиция задержала на границе женщину, сбежавшую из колонии

34-летняя женщина пыталась выехать на Украину по поддельному паспорту
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
34-летняя женщина пыталась выехать поездом Белгород-Харьков по поддельному паспорту.34-летняя женщина пыталась выехать поездом Белгород-Харьков по поддельному паспорту.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В надежде тайно пересечь границу Российской Федерации 34-летняя злоумышленница, сбежавшая из колонии, приобрела железнодорожный билет на поезд Белгород-Харьков. Но при прохождении пограничного контроля была задержана сотрудниками пограничной службы. Белгородская транспортная полиция направила ее уголовное дело в суд.

Как установило следствие, 34-летняя женщина самовольно покинула колонию поселения, где отбывала наказание по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Затем она на одном из железнодорожных вокзалов Москвы купила с рук поддельный паспорт гражданки Кыргызстана и прибыла в Белгород. Из Белгорода она пыталась тайно пересечь границу РФ, чтобы уехать на Украину, но была задержана.

Следственным отделением Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте было направлено уголовное дело, по признакам преступлений, предусмотренных целым рядом статей: ч.5 ст.33; ч.1 ст.327; ч.3 ст. 327; ч.3 ст. 30; ч. 1 ст. 322 УК РФ (пособничество в изготовлении поддельного удостоверения, использование подложного документа и покушение на незаконное пересечение границы РФ).

За инкриминируемые злоумышленнице преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Белгорода представила, какой будет Соборная площадь уже через неделю
В Белгороде горели два гаража
В Белгороде столкнулись пассажирский автобус и «Форд Транзит»
В Белгородской администрации губернатора перемены
Улицы Старого Оскола патрулировал полицейский Дед Мороз
Житель Шебекинского района выстрелил товарищу в грудь из охотничьего ружья
Многодетную маму из Губкина не пустили с детишками в «Мастерславль»
На Белгородчине горят машины и сараи
Ревнивый белгородец избил мужчину за то, что он поговорил во дворе с его девушкой
Белгородец погасил более 300 тысяч рублей долга по алиментам
Молодые активисты-экологи получат стипендию администрации Белгорода
Белгородцев приглашают принять участие в народном голосовании
В Белгороде инспекторы ДПС задержали таксиста с поддельными правами и без путевого листа
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Под Губкином перевернулся большегруз с прицепом
Староосколец украл деньги у одной подруги, чтобы пригласить в ресторан другую
«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и телеканал Деда Мороза дарят новогоднее настроение
В Белгороде задержали подозреваемого в разбойном нападении на заправку [видео]
Жителю Белгородской области на застолье гость переломал ребра
Белгородцы приняли участие в чемпионате по спортивному программированию
Белгородцам представят выставку открыток
В Белгороде к волонтерскому движению присоединились 3620 человек
С начала года Белгородская транспортная прокуратура направила 6 уголовных дел о взяточничестве в суд
В Белгороде произошло ДТП с двумя легковушками и маршруткой
Полицейские Белгородского района рассказали, как обратиться за госуслугами людям с ограниченными возможностями
В Белгородской области с начала старта операции «Автобус» выявили больше 1000 нарушений
Белгородец нашел на улице банковскую карту и целый день транжирил чужие деньги
В Белгороде торжественно открыли еще один каток