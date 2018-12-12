2018-12-12T18:59:37+03:00
Общество

Белгородская транспортная полиция задержала на границе женщину, сбежавшую из колонии

34-летняя женщина пыталась выехать на Украину по поддельному паспорту
Ирина ТАРАСОВА
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34-летняя женщина пыталась выехать поездом Белгород-Харьков по поддельному паспорту.34-летняя женщина пыталась выехать поездом Белгород-Харьков по поддельному паспорту.Фото: "КП" Архив
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В надежде тайно пересечь границу Российской Федерации 34-летняя злоумышленница, сбежавшая из колонии, приобрела железнодорожный билет на поезд Белгород-Харьков. Но при прохождении пограничного контроля была задержана сотрудниками пограничной службы. Белгородская транспортная полиция направила ее уголовное дело в суд.

Как установило следствие, 34-летняя женщина самовольно покинула колонию поселения, где отбывала наказание по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Затем она на одном из железнодорожных вокзалов Москвы купила с рук поддельный паспорт гражданки Кыргызстана и прибыла в Белгород. Из Белгорода она пыталась тайно пересечь границу РФ, чтобы уехать на Украину, но была задержана.

Следственным отделением Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте было направлено уголовное дело, по признакам преступлений, предусмотренных целым рядом статей: ч.5 ст.33; ч.1 ст.327; ч.3 ст. 327; ч.3 ст. 30; ч. 1 ст. 322 УК РФ (пособничество в изготовлении поддельного удостоверения, использование подложного документа и покушение на незаконное пересечение границы РФ).

За инкриминируемые злоумышленнице преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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