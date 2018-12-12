2018-12-12T17:19:13+03:00
Общество

Мэрия Белгорода представила, какой будет Соборная площадь уже через неделю

Главная новогодняя площадь предстанет в новогоднем убранстве к 20 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: группа ВКонтакте Белгород - это интересно.Фото: группа ВКонтакте Белгород - это интересно.
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В мэрии Белгорода рассказали, какой будет новогодняя Соборная площадь уже через неделю, к 20 декабря. Горожане и гости города увидят световые инсталляции, большой шатёр, кареты, фонтаны и домики. По-новому будет оформлен ледовый каток. Над ним появится светящийся потолок.

Белгородцам предложили оценить убранство Нового года-2019 пока на эскизах.

Фото: группа ВКонтакте Белгород - это интересно.

Фото: группа ВКонтакте Белгород - это интересно.

Как и следовало ожидать, в соцсетиях, где идет обсуждение, мнения горожан разделились. Кто-то предлагает «скинуться», чтобы следующий 2020 год установить настоящую елку. Кто-то жалеет лесных красавиц, которых потребуется для елки такой высоты немало. Пишут, что под сруб пойдут сотни елок, которые простоят дней десять, а потом их выкинут и забудут. А кто-то хотел бы, чтобы сказочных персонажей было побольше.

Едины в одном – в скором ожидании Нового года, прекрасного праздника.

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