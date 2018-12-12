2018-12-12T16:47:39+03:00
Общество

В Белгороде горели два гаража

За минувшие сутки в областном центре произошло два пожара в гаражно-строительных кооперативах
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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11 декабря в 10.57 в Белгороде произошел пожар по улице Студенческая. А через несколько часов спасатели выехали в гаражно-строительный кооператив, который расположен на улице 60 лет Октября.

В первом случае пожар произошел в кирпичном гараже 5х13 квадратных метров. В результате огнем повреждена мебель и вещи, закопчены стены и потолок по всей площади гаража. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Пожар ликвидирован в 11.38. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4, № 1 и спасатели города Белгород.

Во втором случае на улице 60 лет Октября загорелся гараж площадью 5х9 квадратных метров. В результате пожара сгорели находящиеся внутри пиломатериалы. Также закопчены стены и потолок по всей площади гаража. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован в 15.16. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части

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