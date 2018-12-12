2018-12-12T16:03:50+03:00
Происшествия

В Белгороде столкнулись пассажирский автобус и «Форд Транзит»

По предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Автоавария произошла 12 декабря в первом часу дня на улице Королева в Белгороде. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области озвучили предварительную версию дорожно-транспортного происшествия. Согласно ей, автомобиль «Форд Транзит» под управлением 30-летнего водителя двигался в сторону проспекта Ватутина. Перед разворотом автомобилист не занял заблаговременно крайнее левое положение, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом «Мерседес» под управлением 45-летнего мужчины.

Сообщается, что, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

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