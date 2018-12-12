2018-12-12T15:15:33+03:00
Общество

В Белгородской администрации губернатора перемены

Администрацию области возглавил бывший глава Ракитянского района Владимир Перцев
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской администрации губернатора перемены.В Белгородской администрации губернатора перемены.Фото: "КП" Архив
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Белгородскую администрацию губернатора с 12 декабря возглавил бывший глава Ракитянского района Владимир Перцев. Также расширились полномочия вице-губернатора Наталии Зубаревой. Теперь она будет курировать не только департамент здравоохранения, но и образование.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщают, что должность главы губернаторской администрации оставалась вакантной после ухода с этого поста Владимира Жданова, который в сентябре 2018-го возглавил Шебекинский округ. В этой должности он работает с приставкой врио.

Новый глава администрации губернатора Владимир Перцев родился в 1968 году в селе Замостье Грайворонского района. Карьеру начал в 1988 году в органах внутренних дел. С 1990 по 1994 год был главой районного спорткомитета в Грайворонском районе. В 1994–1995 годах работал заместителем главы администрации района. С апреля 1998 года по декабрь 2002-го руководил городом Грайвороном. В 2002 году Владимир Перцев перешёл в аппарат губернатора и до осени 2005-го трудился консультантом управления организационно-контрольной работы. С ноября 2005 года по апрель 2010-го был первым заместителем главы администрации Грайворонского района. С 21 апреля по 12 декабря работал главой Ракитянского района.+

Произошли перемены и в департаменте образования. Первый заместитель начальника департамента образования Елена Тишина официально стала начальником департамента. При этом курировать ведомство теперь будет вице-губернатор Наталия Зубарева. В новой структуре Зубарева будет начальником Елены Тишиной.

Напомним, что пост начальника департамента образования стал вакантным после ухода в областную Думу Наталии Полуяновой. Но Наталья Полуянова на этом посту работала в ранге заместителя губернатора, напрямую подчиняясь только главе региона.

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