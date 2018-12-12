2018-12-12T14:17:49+03:00
Общество

Улицы Старого Оскола патрулировал полицейский Дед Мороз

Зимний волшебник прибыл в город не на санях, а на автомобиле с мигалками
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: Виктор Мурыгин.фото: Виктор Мурыгин.
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В регионе стартовала ежегодная праздничная акция МВД. Во вторник, 11 декабря, на улицы Старого Оскола вышел полицейский Дед Мороз. В составе праздничного патруля – автоинспекторы, артисты Центра культурного развития «Комсомолец», представители автошколы и Общественного совета при УМВД.

фото: Виктор Мурыгин.

фото: Виктор Мурыгин.

Зимний волшебник и правоохранители напоминали водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными на зимней дороге и дарили полезные подарки. В мешке были световозвращатели, предметы ухода за автомобилем и брошюры Правил дорожного движения.

фото: Виктор Мурыгин.

фото: Виктор Мурыгин.

- Малыши и взрослые встречали зимнего волшебника улыбками, а автомобилисты приветствовали звуковым сигналом. Участники дорожного движения с удовольствием читали Деду Морозу стихи, фотографировались с ним и пели песни, - отметили в пресс-службе областного главка МВД.

Акция подарила старооскольцам массу положительных эмоций. Горожане пообещали повелителю мешка и посоха быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

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