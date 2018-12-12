Многодетную маму из Губкина не пустили с детишками в «Мастерславль»

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-12T12:23:53+03:00

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Многодетная мама из Губкина, увы, не смогла попасть на праздник в Город мастеров. Не пустили и детей. Кассир «Мастерславля» потребовала оригинал справки о статусе многодетной семьи. Копии оказалось недостаточно.

Праздник, к которому так готовились дети, был безнадежно испорчен. При этом мама действовала по всем правилам, собравшись на бесплатное посещение города мастеров в первое воскресенье декабря. Она взяла с собой паспорт, в который вписаны все дети, и копию справки о статусе многодетной семьи. Ориентировалась при этом на посещения учреждения культуры Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курса и других городов России. Как оказалось, в Белгороде – другие законы.

То, что у многодетной мамы не было при себе оригинала справки о статусе многодетной семьи женщина объяснила просто: справка представляет собой обычный лист белой бумаги А4 формата, который в ее случае должен храниться 11 лет. И она, конечно, опасалась, что если будет носить ее с собой повсюду, документ просто придет в негодность. К тому же раньше при посещении и музеев, зоопарков и прочего копии было вполне достаточно.

Примечательным является тот факт, что в Городе мастеров посчитали, что кассир действовала абсолютно верно, так как на сайте проекта указано, что при льготном посещении требуется именно «оригинал с печатью с действующей датой или нотариально заверенная копия, паспорт обязателен».

«Порадовал» Город мастеров и тем, что в ближайшее время намерен пересмотреть льготное посещение, так как в эти три часа посетителей очень много. С 1 января 2019 года льготное посещение… сократится до двух часов (?!)